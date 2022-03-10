ЗСУ за дві доби знищили 4 штурмовики Су-25 і два вертольоти РФ – Генштаб

Повітряні сили Збройних сил України за дві доби знищили чотири штурмовики Су-25 і два вертольоти російських військ, повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 10 березня.

«Угруповання Повітряних сил Збройних сил України відбивають ракетно-бомбові удари і знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах.

«Захищають українські міста Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя. Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживаються заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва», – йдеться в повідомленні.

Угруповання сил і засобів оборони Києва «перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника», а на південному напрямку здійснюється стримування російських сил у напрямках на міст Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ і населеного пункту Нововоронцовка (Херсонської області), додали у Генштабі.

«Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства», – йдеться в повідомленні.

Росія називає значно менші втрати своїх військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.