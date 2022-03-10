У Росії тижнева інфляція досягла показників 1998 року

У Росії тижнева інфляція в період з 26 лютого до 4 березня досягла 2,22%. Як повідомила російська агенція «Інтерфакс» з посиланням на дані Росстату, такий приріст цін за тиждень спостерігався ще у грудні 1998 року, тоді за місяць інфляція становила 11,6%.

Річна інфляція у Росії станом на 4 березня перевищила 10% – уперше із січня 2016 року. Тиждень тому, 25 лютого, показник становив 9,05%.

За даними Росстату, ціни на нові легкові автомобілі в середньому зросли на 17,1%, телевізори – на 15%, пилесоси – на 14,6%, смартфони – на 9,6%. Продовольчі товари подорожчали більш ніж на 10%.

Зростання споживчих цін пов’язують із запровадженими санкціями та ослабленням рубля на тлі вторгнення Росії в Україну.

Агентство Fitch напередодні знизило рейтинг Росії до переддефолтного рівня. Міжнародні компанії масово призупиняють свій бізнес у Росії, США припиняють імпорт нафти, газу та вугілля. Від закупівель російських енергоносіїв до кінця цього року повністю відмовиться Великобританія.