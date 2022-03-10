Віцепрезидентка США зустрінеться з владою Польщі на тлі суперечки щодо винищувачів для України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс прибула до Варшави в рамках дводенного візиту до Польщі та Румунії, щоб обговорити російське вторгнення в Україну та вплив війни на регіон.

До польської столиці 9 березня Гарріс прилетіла, зокрема, на тлі раптової дипломатичної суперечки через літаки-винищувачі для України.

8 березня польський уряд оприлюднив план передачі своїх винищувачів радянського виробництва на американську військову базу в Німеччині з розрахунком, що літаки потім передадуть українським льотчикам. У свою чергу, Сполучені Штати мали надати Польщі американські літаки з «відповідними можливостями».

Але Варшава не надала цей план адміністрації Байдена офіційно, перш ніж оприлюднила його. І Пентагон одразу відхилив ідею. Бойові літаки, що летять із бази США та НАТО у повітряний простір, в якому нині Росія бомбить Україну, розглядають як ризик поширення війни за межі України.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 9 березня наголосив, що підтримка Польщею України носить оборонний характер і що будь-яке рішення про надання Україні літаків МіГ-29 ухвалюватиметься США та НАТО – і лише у тому випадку, якщо всі країни з цим погодяться.

«Польща не є стороною в цій війні. Таке серйозне рішення, як передача літаків, має бути одностайно і однозначно ухвалене всім Північноатлантичним альянсом», – сказав він.

Очікується, що Гарріс продовжить переговори з Польщею щодо передачі винищувачів українцям під час свого візиту до Варшави, заявив високопоставлений представник адміністрації президента США, якого цитує агенція AP. Водночас речниця Білого дому Джен Псакі 9 березня заявила, що поїздка Гарріс не має відношення до справи, і питання про літаки «вирішуватиметься військовими каналами».

На 10 березня запланована зустріч Гарріс з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українцями, які втекли від війни до Польщі.

11 березня Камала Гарріс вирушить до Бухаресту, де зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Очікується також, що віцепрезидентка США скористається зустрічами в Польщі та Румунії, щоб наголосити на прихильності США альянсові НАТО та необхідності продовження гуманітарної та військової допомоги Україні.