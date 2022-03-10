США: Палата представників підтримала виділення Україні 13,6 млрд доларів

Палата представників Конгресу США проголосувала за надання допомоги Україні в розмірі 13,6 мільярдів доларів у той час, як вона бореться проти масштабного російського вторгнення.

Допомога передбачена законопроєктом про витрати загальним обсягом у 1,5 трильйона доларів, який треба ухвалити для уникнення шатдауну (зупинки роботи урядових відомств США).

Тепер документ має розглянути Сенат, який планує зробити це до півночі 11 березня, коли спливе кінцевий термін для уникнення шатдауну.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярда доларів, ймовірно, будуть лише частиною набагато ширшої допомоги.

«Всім нам доведеться зробити більше», щоб допомогти Україні найближчими тижнями чи місяцями і в довгостроковій перспективі, щоб допомогти їй відновитися, цитує Пелосі агентство Reuters.

Кошти передбачають військову і гуманітарну допомогу Україні та її східноєвропейським союзникам у відповідь на вторгнення російських військ в Україну, яке триває вже третій тиждень.

Напередодні Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив про перший пакет фінансування для підтримки сталості України у розмірі 2 мільярди євро, а Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду схвалила екстрену фінансову підтримку Україні у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю й іншу допомогу.