ЄБРР заявив про пакет заходів для підтримки України на 2 млрд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив у середу про перший пакет фінансування для підтримки сталості України у розмірі 2 мільярди євро.

«ЄБРР оголосив про перший пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму EUR2 млрд, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, що постраждали від війни в Україні», – повідомив банк на сайті в середу.

Банк заявив, що «коли дозволять умови, ЄБРР також буде готовий узяти участь у програмі реконструкції України, відновленні джерел існування та бізнесу, відбудові життєво важливої інфраструктури, підтримці ефективного управління та забезпеченні доступу до послуг».

Згідно з повідомленням, фінансування буде надано в найкоротші терміни для підтримки українських компаній – наприклад, у вигляді відстрочених кредитів, підтримання ліквідності та торгового фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб вони продовжували працювати, пояснив банк.

Цей пакет схвалила рада директорів банку, і він є першим раундом підтримки, наголосив ЄБРР.

Президент України Володимир Зеленський у твітері подякував ЄБРР за 2 млрд євро допомоги, вказавши, що це «вагомий внесок у протидію агресії з боку РФ».

Раніше ЄБРР заявляв про непохитну підтримку України та її народу та засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі.

Загальний обсяг кредитного фінансування ЄБРР в Україні складає понад 16 млрд євро у рамках 511 проєктах, з яких понад 1 млрд євро було надано у 2021 році.