Велика Британія: Міноборони Росії визнає застосування термобаричної зброї в Україні

Велика Британія заявила, що Міністерство оборони Росії підтвердило застосування в Україні важких вогнеметних систем (ТОС-1А), які використовують термобаричні ракети.

«Міністерство оборони Росії підтвердило використання системи озброєння ТОС-1А в Україні. ТОС-1А використовує термобаричні ракети, створюючи запальні і вибухові ефекти», – йдеться в повідомленні Міноборони Британії у твітері 9 березня.

Британське відомство додало, що ця зброя має «нищівний ефект».

Раніше Велика Британія звинувачувала Росію в розгортанні систем термобаричної зброї в Україні, висловлюючи побоювання, що це може призвести до ескалації і збільшення збитків.

Термобарична зброя, яку іноді називають «вакуумними бомбами», фактично всмоктує кисень із навколишнього повітря для створення більш високотемпературного вибуху, ніж звичайні бомби.

Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато більш руйнівні, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і мають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їх вибуху.

США використовували таку зброю у В’єтнамі, і нещодавно в Афганістані, щоб знищити гірські печери, де ховалися бойовики.

Росія використала їх у своїй війні в Чечні в 1999 році і була засуджена Human Rights Watch за це.

Повідомляли також, що термобарична зброя російського виробництва використовувалася під час війни в Сирії режимом Башара Асада.