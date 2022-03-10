Російська авіація вдарила по околицях Сум і Охтирці – Живицький

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про нічний обстріл російською військовою авіацією околиць Сум, а також Охтирки.

«Російська ворожа авіація бомбила околиці Сум і село Битиця. Удар був близько 00:40. Подробиці уточнються. Охтирка – кожного разу боляче говорити про неї: російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі 10 березня. Є інформація про потрапляння бомби в газогін. Інформація уточнюється», – написав Живицький у Telegram.

Чи є потерпілі внаслідок обстрілів, не повідомляється.

У ніч на 8 березня внаслідок авіабомбардування військами РФ у Сумах загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім людей були поранені. Люди намагаються покинути місто, декому це вже вдалося зробити через евакуаційний коридор «Суми – Полтава».

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.