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У ЮНІСЕФ засудили напад на пологовий будинок у Маріуполі

Наслідки обстрілу дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 року

Дитячий фонд ООН засуджує напад 9 березня на пологовий будинок у Маріуполі Донецької області, повідомила пресслужба ЮНІСЕФ в Україні.

«Я приголомшена інформацією про сьогоднішній напад на пологовий будинок у Маріуполі. За повідомленнями, через напад під завалами зруйнованих будівель опинилися маленькі діти та породіллі... Атаки на мирне населення та цивільну інфраструктуру – зокрема на лікарні, об’єкти водопостачання та школи – є за межами допустимого і мають негайно припинитися. ЮНІСЕФ повторює свій заклик щодо негайного припинення вогню і закликає дотримуватися зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом щодо захисту дітей від шкоди, а також забезпечити гуманітарним організаціям можливість отримати безпечний та швидкий доступ до дітей, які потребують допомоги», – заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін М. Рассел.

За її словами, «ця війна дітям та родинам України» завдає «жахливих втрат».

У своїй заяві вона додала: «Дітям України негайно потрібен мир!».

9 березня внаслідок авіаудару російських військ на пологовий будинок у центрі Маріуполя 17 людей серед персоналу та породілей зазнали поранень, повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Напад було скоєно під час «режиму тиші», який, зокрема, був підтверджений російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

Росія завдала авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя (відео)
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Росія завдала авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя (відео)

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Президент України Володимир Зеленський назвав скидання авіабомби на пологовий будинок у Маріуполі «остаточним доказом геноциду українців» з боку Росії.

На російському державному телеканалі «Россия-1» заявили, що авіаудар у Маріуполі здійснила не російська авіація, а «Правий сектор» (праворадикальна організація в Україні – ред.).

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