У Миколаєві від бомбардування загинуло 9 людей − Віталій Кім

У Миколаєві через бомбардування загинуло 9 людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Мерзотники! 9 людей загинуло в результаті бомбардування мудаками», − написав він.

Вранці 13 березня, як повідомляв Кім, бомбили державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зоря». Він виробляє, зокрема, і газові турбіни для флоту.

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«Орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Це основний показник того, що перемога буде за нами», − написав очільник ОВА.

У ніч на 12 березня російські війська обстрілювали Миколаїв «безладним хаотичним вогнем», зокрема, влучили у в лікарню, інтернат, котельню.

«Вони змінюють тактику. Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо щільно накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше», – написав Кім у своєму телеграм-каналі.

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Російська армія атакує Україну одразу в кількох напрямках на землі та завдає авіаударів по всій території. Росія заявляє, що основними цілями її «воєнної спецоперації» є виключно об’єкти військової інфраструктури, однак масштабних руйнувань зазнали житлові квартали, лікарні, школи, дитсадки, церкви, бібліотеки і стадіони. Кілька міст зруйновано вщент. Триває облога Маріуполя, в місті настала гуманітарна катастрофа.

Російська армія вбиває цивільне населення при спробі евакуюватися через «зелені коридори», а в контрольованих російською армією містах почалися викрадення активістів, журналістів та місцевих політиків.