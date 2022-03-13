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Кількість загиблих внаслідок обстрілу Яворівського полігону зросла до 35 людей – Львівська ОВА

Ілюстраційне фото: навчання на Яворівському полігоні, 4 лютого 2022 року

За оновленими даними, кількість загиблих внаслідок обстрілу Яворівського військового полігону зросла до 35 людей, повідомляє Львівська обласна військова адміністрація із посиланням на голову ОВА Максима Козицького.

За повідомленням, пожежі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки до 12 години дня ліквідували, вибухотехніки продовжують обстежувати територію і розібрали велику частину завалів.

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«На жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями», – заявив Козицький.

Згідно з даними Львівської ОВА, вночі російські війська випустили 30 ракет по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, відомому як Яворівський полігон.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів загинули дев’ять людей.

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