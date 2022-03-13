Російська авіація завдала ударів по евакуаційному потягу та Святогірській лаврі – голова Донецької ОВА

Через авіаналіт російської авіації на Донеччині вночі 13 березня було пошкоджено евакуаційний потяг «Краматорськ-Львів». Загинула одна людина, ще одну було поранено. Про це повідомив у голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Близько 00:00 години в результаті авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг «Краматорськ-Львів». У результаті цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена», − написав Кириленко.

За словами голови ОВА, російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донеччини всю ніч.

У Святогірську через бомбардування пошкоджено два приміщення Святогірської лаври, де перебувало близько тисячі людей, серед яких – «понад дві сотні дітей», повідомив Кириленко. Також зазнали руйнувань кілька корпусів дитячого обласного оздоровчого центру «Перлина Донеччини».

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«Одну людину було госпіталізовано до лікарні, двоє звернулися до травмпункту у Слов’янську самостійно; ще 30 людям, які отримали незначні поранення, допомога була надана на місці. Пошкоджена інфраструктура навколо лаври, зіпсоване приватне майно», − написав очільник Донецької ОВА.

Вранці 13 березня російські війська також завдали авіаударів по аеропорту Івано-Франківська та Яворівському полігону на Львівщині.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.