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Марцінків: за попередніми даними, вибухи в Івано-Франківську – від удару по аеропорту

Руслан Марцінків закликав містян бути обережними та стежити за повідомленнями про небезпеку з офіційних джерел

Ранкові вибухи в Івано-Франківську спричинив удар по аеропорту, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Такі попередні дані він оприлюднив вранці 13 березня.

«За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога – посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України», – застеріг він.

Марцінків закликав містян бути обережними та стежити за повідомленнями про небезпеку з офіційних джерел. Він також попросив жителів районів поблизу аеропорту за можливості звідти переїхати.

Львівська обласна державна адміністрація повідомила раніше, що російські війська завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, відомому як Яворівський військовий полігон.

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