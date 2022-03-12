Макрон після розмови з Путіним: він не продемонстрував наміру закінчити війну

Президент Росії Володимир Путін не виявив зацікавленості в тому, щоб зупинити неспровоковане вторгнення РФ в Україну під час розмови зі своїми європейськими колегами, повідомив офіс президента Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали Путіна припинити бої і погодитися на негайне припинення вогню під час тристоронньої розмови з Путіним 12 березня.

Офіс Макрона заявив, що Путін не продемонстрував наміру припиняти війну, яка, за оцінками, забрала сотні, якщо не тисячі, життів мирних жителів і спричинила масову міграційну кризу в Європі.

Під час розмови президент Франції звинуватив Путіна у «брехні» за заяви, що українські сили нібито порушили права людини, повідомляє офіс Макрона.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив, що підняв питання про «злочини Росії проти мирного населення» під час своєї розмови з Макроном і Шольцом. Вони також обговорили перспективи миру з Москвою.

Масштабна війна Росії проти України триває 17-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери західних країн відповідають відмовою.