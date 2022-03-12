ГУР: військові РФ розстріляли колону жінок і дітей із села на Київщині, 7 людей загинули

Російські військові розстріляли колону цивільних жителів, яка складалася виключно з жінок і дітей, під час спроби евакуації з села Перемога Київської області, повідомило 12 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За повідомленням, це сталося 11 березня, загинули сім людей, зокрема одна дитина.

«Точна кількість поранених наразі невідома. Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх із населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу», – повідомили у ГУР.

Пізніше там з’ясували, що люди «намагалися врятуватись від загарбників самостійно, тому почали евакуацію без погодженого сторонами «зеленого коридору».

«А це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких воєнних злочинів за ці 16 днів війни чимало. Закликаємо всіх громадян, хто опинився у небезпеці, стежити за офіційною інформацією щодо маршрутів евакуації та використовувати лише безпечні шляхи», – наголосили у ГУР.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.