Журналісти отримали свідчення про переповнені російськими військовими лікарні і морги у Гомелі та Мозирі

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що шпиталі і морги у білоруських містах Гомель, Мозир та Наровля переповнені російськими військовими, які надходять від початку вторгнення в Україну. При цьому, як повідомляється, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення такої інформації, у деяких випадках – при погрозах звільнення.

Повідомляється, що минулого тижня тіла російських військових у Мозирі повантажили у потяги ВАТ «Російські залізниці».

«Трупів було нереально багато. Люди, які перебували на станції Мозир, були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздогнали і наказали видалити. У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Ймовірно, там почали ховати росіян», – розповів білоруській службі Радіо Свобода житель Мозира.

Інша особа розповіла журналістам, що госпіталь у Мозирі досі переповнений російськими пораненими військовими, доступ до послуг для місцевих жителів обмежено.

Також жителі Гомеля розповіли, що автобусами возять поранених росіян, а вантажівками – убитих.

«На «Уралі» їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію», – розповів житель Гомеля.

За повідомленнями, у Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни РФ проти України приймали поранених росіян. Там працюють російські медики. Поранених доставляють до госпіталю в Костюківці, лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

За даними Генштабу ЗСУ, 11 березня російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів на території Білорусі. У результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Українські військові назвали це «підступною провокацією» з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України на боці Росії.

Офіційний Мінськ заперечив обстріл своєї території Росією з боку України, але мешканці прикордоння все ж повідомили журналістам про вибухи.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Україна «не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі».