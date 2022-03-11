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Мінськ заперечує обстріл своєї території Росією з боку України, місцеві повідомили журналістам про вибухи

Білоруські медіа з посиланням на місцевих жителів повідомляють, що в кількох прикордонних селах було чути вибухи

Речицька сільська рада (Столінський район Білорусі), до якої входять села Бухличі та Верхній Теребяжов, спростувала на запит білоруської служби Радіо Свобода інформацію про вибухи та обстріли на своїй території. У Міністерстві оборони Білорусі також заперечили заяву офіційного Києва про обстріл білоруських сіл Росією.

«Тут все спокійно. Ми були в цих селах годину тому, все добре, це українські фейки», – розповіла Радіо Свобода співробітниця сільради.

У Міноборони Білорусі інформацію про авіаудару по білоруському селу також назвали фейком.

«Міноборони однозначно стверджує, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відкритою нісенітницею», – сказала агентству «БелТА» речниця Міноборони Інна Горбачова.

Видання «Наша Нива» посилається на мешканців села Вороні, які чули вибухи, але де вони сталися – невідомо. Усі ці села розташовані поблизу українського кордону. Також «Єврорадіо» повідомило з посиланням на мешканку села про нібито вибухи в Бухлічах та Вороні о 14:00.

Російські літаки 11 березня завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. Міністр оборони України Олексій Резніков перед тим попереджав про ймовірність такого сценарію і заявив, що Україна «не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі».

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