Росія завдала удару по Білорусі з українського напрямку – ЗСУ

Російські літаки завдали авіаудару по Білорусі з українського напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)», – йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ наголошує, що це – провокація з метою втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

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11 березня міністр оборони України попереджав про ймовірність такого сценарію.

«Російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару збираються завдати по населеному пункті Копані, Столинського району Брестської області», – зазначив він.

За словами міністра, Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України з метою змусити керівництво Білорусі до війни проти України.

«Москва намагається пов’язати вас кров’ю. Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі», – наголосив Олексій Рєзніков.

Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечує участь білоруських військ у новому російському вторгненні до Росії.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив 3 березня, що Сполучені Штати «досі не бачать жодних ознак того, що Білорусь бере участь або готується взяти участь у зіткненнях». Того ж дня американські військові заявили, що, за її даними, із 480 ракет, запущених на той момент в Україні, 70 було випущено з Білорусі.

10 березня секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі Радіо Свобода заявив, що Україна почала готуватися до вторгнення Росії ще у листопаді 2021 року, але не очікувала, що напад буде скоєно з території Білорусі.