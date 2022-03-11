Мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження –Міноборони

Мобілізаційна інфраструктура переживає кульмінаційне навантаження. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Колишні військкомати просто накрила хвиля бажаючих стати у стрій на захист нашої країни: мотивованих, патріотичних, готових без зволікань взяти зброю до рук», – зазначає вона.

За словами Ганни Маляр, мобілізаційний процес за нинішніх умов має і певні неручності та проблеми, але їх «можна і треба перетерпіти».

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«Сили оборони чітко розуміють кількісні і якісні потреби у комплектуванні. Робота, хоч і з певними ускладненнями, рухається за визначеним алгоритмом. Врахуйте, що крім власне бойових підрозділів, існують частини забезпечення тощо. І для їх комплектування потрібні представники різних спеціальностей», – пояснює заступниця міністра оборони.

Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.