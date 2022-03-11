ЗСУ «вдалося ліквідувати» російського генерал-майора – Сухопутні війська

Сухопутні війська ЗСУ повідомляють, що Збройним силам України «вдалося ліквідувати» генерал-майора російської армії.

«Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу», – йдеться в повідомленні Сухопутних військ у фейсбуці.

Міноборони РФ цю інформацію поки що не коментувало.

10 березня ЗСУ повідомили, що українська армія «ліквідувала» під Броварами на Київщині командира танкового полку Росії Андрія Захарова.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомили, що за останню добу російська армія втратила внаслідок бойових дій в Україні 266 осіб особового складу. Окрім того, за даними Генштабу, російські військові також втратили за добу 18 танків, 60 ББМ (бойових броньованих машин), дві одиниці артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО.

Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого до 11 березня, за повідомленням, орієнтовно склали понад 12 тисяч осіб, 353 танків, 1165 бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 РСЗВ, 31 засоби ППО, 57 літаків, 83 гелікоптерів, три кораблі/катери.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.