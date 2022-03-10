ЗСУ заявили, що «ліквідували» командира танкового полку Росії

Сухопутні війська Збройних сил України заявляють, що 10 березня українська армія «ліквідувала» під Броварами на Київщині командира танкового полку Росії Андрія Захарова.

У Сухопутніх військах додали, що у 2016-му році Захаров, будучи майором, отримав орден від президента Росії Володимира Путіна.

Інформацію про загибель танкового командира Росія ще не підтверджувала.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.