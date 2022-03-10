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ЗСУ заявили, що «ліквідували» командира танкового полку Росії

Росія цю інформацію ще не підтверджувала

Сухопутні війська Збройних сил України заявляють, що 10 березня українська армія «ліквідувала» під Броварами на Київщині командира танкового полку Росії Андрія Захарова.

У Сухопутніх військах додали, що у 2016-му році Захаров, будучи майором, отримав орден від президента Росії Володимира Путіна.

Інформацію про загибель танкового командира Росія ще не підтверджувала.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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