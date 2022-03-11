Генштаб назвав втрати військ РФ за добу: 266 осіб

Генштаб Збройних сил України повідомив, що за останню добу російська армія втратила внаслідок бойових дій в Україні 266 осіб особового складу.

Крім того, за даними Генштабу, російські військові також втратили за добу 18 танків, 60 ББМ (бойових броньованих машин), дві одиниці артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО.

Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого до 11 березня, за повідомленням, орієнтовно склали понад 12 тисяч осіб, 353 танків, 1165 бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 РСЗВ, 31 засоби ППО, 57 літаків, 83 гелікоптерів, три кораблі/катери.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.