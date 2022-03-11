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В ОП повідомили про 12 маршрутів для евакуації на 11 березня

Евакуація людей з Ірпеня, Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 11 березня мають відкритися 12 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів за такими напрямками:

  • Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя). Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.
  • Пологи – Токмак – Василівка-Кам’янське – Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем й автобусами для евакуації.
  • Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)
  • Енергодар – Запоріжжя
  • Ізюм – Мала Комишуваха – Барвенкове – Близнюки – Лозова. Планується доставка гуманітарного вантажу.
  • Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ
  • Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ
  • Козаровичі – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
  • Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія-Петрушки – Білогородка – Київ
  • Андріївка – Липівка – Макарів-Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
  • Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
  • Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.
Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування (фото)

Маріуполь після російських обстрілів та авіабомбардування: загиблі люди, вщент зруйновані будинки, обгорілі дерева, знищена інфраструктура.

Автобуси для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва, уточнив Тимошенко у повідомленні в своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що евакуація проводиться безкоштовно і закликав водіїв, які рухатимуться в колонах евакуації брати з собою максимальну кількість людей.

Пізніше Тимошенко уточнив, що евакуаційна колона вже вирушила з Енергодару в супроводі українського Червоного Хреста.

Ввечері 10 березня заступник голови Офісу президента повідомив, що протягом дня із зон бойових дій в Україні вивезли понад 38 тисяч людей.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.

Вишгород: евакуація людей з околишніх сіл
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Вишгород: евакуація людей з околишніх сіл

Евакуація людей із сіл Вишгородського району Київської області, які зараз тимчасово перебувають під контролем російських військ, що здійснюють вторгнення на територію суверенної України.
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