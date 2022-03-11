В ОП повідомили про 12 маршрутів для евакуації на 11 березня

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 11 березня мають відкритися 12 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів за такими напрямками:

Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя). Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.

Пологи – Токмак – Василівка-Кам’янське – Запоріжжя. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем й автобусами для евакуації.

Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)

Енергодар – Запоріжжя

Ізюм – Мала Комишуваха – Барвенкове – Близнюки – Лозова. Планується доставка гуманітарного вантажу.

Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ

Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ

Козаровичі – Лютеж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ

Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія-Петрушки – Білогородка – Київ

Андріївка – Липівка – Макарів-Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир

Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

Автобуси для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва, уточнив Тимошенко у повідомленні в своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що евакуація проводиться безкоштовно і закликав водіїв, які рухатимуться в колонах евакуації брати з собою максимальну кількість людей.

Пізніше Тимошенко уточнив, що евакуаційна колона вже вирушила з Енергодару в супроводі українського Червоного Хреста.

Ввечері 10 березня заступник голови Офісу президента повідомив, що протягом дня із зон бойових дій в Україні вивезли понад 38 тисяч людей.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.