ОВА: через авіаудар по аеродрому Луцька двоє військових загинули, 6 поранені

Двоє українських військових загинули, шестеро поранені внаслідок авіаудару російських військ по аеродрому Луцька вранці 11 березня, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Сьогодні вранці приблизно о 5:45 11 березня стався обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії РФ по об’єктах військового аеродрому Луцька. На жаль, є людські втрати. На цей час виявлено двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості – шість», – сказав Погуляйко у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

За словами голови обладміністрації, наразі триває розчищення завалів на місці авіаудару.

Раніше мер Луцька повідомляв про одного загиблого внаслідок обстрілу Луцького аеродрому.

Також про вибухи в аеропорту повідомив сьогодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав жителів прилеглих районів не виходити на вулицю, а також повідомив, що система оповіщення не спрацювала з невідомої поки причини.

Про авіаудар вранці 11 березня повідомили і в Дніпрі, там одна людина загинула, одна поранена. За даними ДСНС, ракети влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також у будівлю взуттєвої фабрики.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».