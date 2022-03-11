Обстріл ракетами Луцького аеродрому: 1 людина загинула – мер

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що внаслідок влучання ракет по Луцькому аеродрому рано-вранці 11 березня загинула одна людина, інформацію щодо поранених ще уточнюють.

«Орієнтовно о 5:45 пролунали три вибухи, влучили три ракети в наш військовий аеродром, є один загиблий, інформація щодо постраждалих і їх кількості та ступеня тяжкості поранень – уточнюється. На місці працює ДСНС», – заявив міський голова у відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

За його словами, система оповіщення, якою керують ЗСУ, не спрацювала, як і в Івано-Франківську. Причина – наразі невідома.

«Попередня тривога була о 4:37, потім о 4:55 був відбій, о 5:45 пролунали вибухи і о 5:49 лише увімкнули сигнал тривоги», – сказав Поліщук.

Він закликав не знімати і не публікувати фото і відео вибухів, бо це – «додаткова інформація для ворога».

Також про вибухи в аеропорту повідомив сьогодні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав жителів прилеглих районів не виходити на вулицю, а також повідомив, що система оповіщення не спрацювала з невідомої поки причини.

Про авіаудар вранці 11 березня повідомили і в Дніпрі, там одна людина загинула, одна поранена. За даними ДСНС, ракети влучили поблизу дитячого садка і багатоквартирного житлового будинку, а також у будівлю взуттєвої фабрики.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».