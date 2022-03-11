Єврокомісії запропоновано надати висновки щодо заявки України на членство в ЄС – заява Версальського саміту

Глави держав та урядів, які зібралися у Версалі, щодо російської військової агресії проти України, виступили із заявою, в якій запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на членство в ЄС.

«Європейська рада визнала європейські устремління та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, президент України подав заявку України на вступ до Європейського союзу. Рада діяла швидко і запропонувала Комісії надати свою думку щодо цієї заявки, згідно з положеннями відповідних договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв’язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в дотриманні її європейського шляху. Україна належить до нашої європейської родини», – йдеться в заяві на сайті Європейської Ради.

Європейська Рада також запропонувала Єврокомісії подати свої висновки і за заявками Молдови та Грузії.

Крім того, у документі засуджується «неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України».

«Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, у тому числі за безвибіркові напади на громадян і цивільні об’єкти. У зв’язку з цим ми вітаємо рішення прокурора Міжнародного кримінального суду щодо порушення розслідування. Ми закликаємо, щоб захист та безпека ядерних об’єктів України були негайно забезпечені за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила свої військові дії і негайно та беззастережно вивела всі сили та військову техніку з усієї території України, а також повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.

Європейська Рада також висловлює шану народу Укпаїни за «мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії».

«Ми не дамо їм (Росії та Білорусі – ред.) спокою. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми сповнені рішучості підтримати відновлення демократичної України після того, як припиниться тиск Росії. Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми ввели серйозні санкції і, як і раніше, готові швидко ввести нові», – йдеться у заяві.

Також Європейська Рада вустами лідерів країн та урядів ЄС каже: «Ми пропонуємо тимчасовий захист усім біженцям від війни в Україні. Ми віддаємо належне європейським країнам, особливо на кордоні з Україною, за виявлену величезну солідарність щодо прийняття українських воєнних біженців».

«Ми закликаємо Росію повністю дотримуватись своїх зобов’язань з міжнародного гуманітарного права. Вона має гарантувати безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до постраждалих та внутрішньо переміщених осіб в Україні, а також гарантувати безпечний прохід для тих цивільних осіб, які хочуть виїхати», – йдеться у заяві.

Лідери Європейського союзу зібралися 10-11 березня на так званий Версальський неформальний саміт, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Київ очікує від цього заходу «чіткої підтримки вступу України до Європейського союзу».