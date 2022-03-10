«Український народ уже в Євросоюзі» – Зеленський про дискусії лідерів ЄС щодо членства України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нинішні дискусії щодо майбутнього України в ЄС, заявив, що український народ уже в Євросоюзі.

Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там (у ЄС – ред.) бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю: якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ уже в Євросоюзі», – сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

10-11 березня у Франції триває неформальний Версальський саміт Європейської Ради. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Київ очікує від цього заходу «чіткої підтримки вступу України до Європейського союзу».

Лідери Європейського союзу зібралися на саміт у Франції, щоб знайти шляхи термінового вирішення наслідків нового вторгнення Росії в Україну для 27 членів блоку.