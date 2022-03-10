Україна чекає на сигнал підтримки від лідерів ЄС за підсумками Версальського саміту – ОП

Україна чекає на сигнал підтримки від лідерів Європейського Союзу за підсумками неформального Версальського саміту, який почався сьогодні 10 березня. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він вказав на те, що саміт, який почався в четвер – це неформальна подія Європейської ради у Версалі, ініційована французьким головуванням.

«Дійсно, одним із центральних, ключових питань, якщо не найголовнішим сьогоднішнього саміту будуть події, війна, яку Росія розв’язала в Україні», – сказав Жовква.

Говорячи про заявку України на вступ до Європейського союзу, Жовква зазначив, що події розвиваються на бюрократичному треку.

«Сьогодні і завтра – адже саміт триватиме два дні – ми очікуємо почути від лідерів ЄС, які сьогодні зберуться у Версалі, чітку підтримку вступу України до Європейського союзу. Ми не говоритимемо сьогодні про процедуру, бюрократію, перепони й часові рамки, які існують. Україна сьогодні хоче почути чіткий сигнал підтримки від президента Франції Макрона, від канцлера Німеччини Шольца, від керівництва Євросоюзу, лідерів інших держав. Побачити, хто дійсно є справжнім другом України в ці важкі часи, а хто сьогодні, на жаль, ще таким другом і партнером бути не готовий», – прокоментував він.

Заступник голови Офісу президента зазначив, що наприкінці березня в Брюсселі повинен відбутися наступний саміт Європейської ради.

«Ми чекаємо важливих, сміливих рішень від лідерів Європейського Союзу», – додав Жовква.

Він також прокоментував переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із головою російського МЗС Сергієм Лавровим, які відбулися сьогодні в Анталії. За словами посадовця, Київ не покладав великих сподівань на ці перемовини.

«На жаль, сьогодні не відбулося предметної розмови навіть щодо гуманітарних коридорів, які тільки вчора почали працювати, але ті коридори, які найбільш важливі – Маріуполь, Волноваха – на жаль, досі не працюють», – констатував він.

Жовква додав, що президент Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним за участі «представників великих світових держав».

Лідери Європейського союзу зібралися на саміт у Франції 10 березня, щоб знайти шляхи термінового вирішення наслідків нового вторгнення Росії в Україну для 27 членів блоку.