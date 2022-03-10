ЗСУ та прикордонники стримали наступ російської піхоти на Луганщині

Зведений загін прикордонників і бійців ЗСУ стримав на Луганщині атаку піхоти російських сил. Про це повідомляє ДПСУ.

«Піхота противника отримала впевнений опір та втратила щонайменше десятьох осіб. Двоє чоловіків з ворожих рядів здалися в полон. Вони назвалися жителями тимчасово окупованої території України, яких примусово мобілізували», – зазначають у Держприкордонслужбі.

За даними ЗСУ, станом на 18:00 10 березня українська армія зупинила російський наступ на всіх напрямках.

«Противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах», – повідомляє командування ЗСУ.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу. За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.