ЗСУ зупинили російський наступ на всіх напрямках, Росія зосередилася на дезінформації – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив вечірнє зведення щодо перебігу бойових дій 10 березня.

За даними штабу, протягом дня Збройні сили змусили російські війська відійти на Поліському та Волинському напрямках, а також звільнили село Бакланова Муравійка у Чернігівській області.

«Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах», – повідомляє командування.

Зокрема, російські війська, за даними Генштабу, поширюють дезінформацію щодо вищого воєнно-політичного керівництва України, зокрема, про те, що українська влада нібито погодилася на умови Москви, а також заклики до припинення вогню. Генштаб закликає «довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій».

«Незважаючи на те, що особовий склад збройних сил РФ, який знаходиться на території України, ізольований від об’єктивної інформації, відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять. Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій», – йдеться в зведенні.

Також, за даними Генштабу, в районі села Шестовиця на Чернігівщині російські війська «шукають спосіб здатися в полон».

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Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.