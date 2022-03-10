Мінцифри запустило чат «єВорог» для повідомлень про російських військових

Міністерство цифрової трансформації запускає чатбот «єВорог» у Telegram. Українці, які побачили російську техніку чи військових зможуть відправити точну геолокацію їхнього розташування, а також фото та відео.

За словами віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок «Дія».

«Це потрібно, щоб збирати більш якісну інформацію і щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео», – написав Федоров.

Усі дані щодо російських військ будуть передані до Збройних сил України.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.