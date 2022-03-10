ЗСУ повідомляють про знищення російського дивізіону «Іскандер-М»

10 березня один із підрозділів оперативного командування «Північ» знищив на чернігівському напрямку російський дивізіон «Іскандер-М», повідомляють у Збройних силах України.

За словами українських військових, цими ракетами армія Росії обстрілювала мирне населення України.

Росія наразі не коментувала інформацію про знищення дивізіону «Іскандер-М».

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.