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Лавров пояснив, чому війська РФ атакували пологовий будинок у Маріуполі

Поранена вагітна жінка йде вниз у пошкодженому від авіаційного удару російських військових пологовому будинку в Маріуполі, 9 березня 2022 року

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що російські військові завдали авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі. За словами Лаврова, «цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном «Азов» й іншими радикалами».

Росія, каже Лавров, на засіданні Ради безпеки ООН надавала «ці факти».

Голова МЗС Росії, слова якого після зустрічі з головою МЗС України в Анталії, цитують російські ЗМІ, заявив, що в «маріупольському пологовому будинку давно немає пацієнтів і персоналу».

Росія завдала авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя (відео)
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Росія завдала авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя (відео)

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Доказів своїх слів він не навів. При цьому Лавров звинуватив у маніпуляціях іноземні ЗМІ, які показали кадри з пологового, на яких видно постраждалих породіль. «Не вперше ми бачимо патетичні вигуки щодо так званих звірств, які чинять російські збройні сили», – сказав він.

За даними міської ради Маріуполя, внаслідок авіаудару російських військ по пологовому будинку і дитячій лікарні в місті 9 березня загинули троє людей, зокрема одна дитина, 17 – постраждали.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Велика Британія засудила Росію за використання так званих «вакуумних бомб», відомих своїм надзвичайно руйнівним ефектом, на території України. Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.

Вже декілька країн почали розслідування про воєнні злочини РФ, скоєні під час вторгнення в Україну.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

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