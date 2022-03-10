Путіна вже неможливо зупинити, тому що він збожеволів та йому вже все одно, чим закінчиться його життя. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив російський письменник, драматург та публіцист Віктор Шендерович. За його словами, у цій ситуації під загрозою знаходиться весь світ, адже Путин одноосібно керує ядерною державою та може піти на все що завгодно.



Путін не зупиниться на війні з Україною, адже йому вже нічого втрачати, каже Віктор Шендерович. Далі він може піти «звільняти» країни Балтії, пробивати коридор до Калініграду або ж розв'язати ядерну війну, знищивши весь світ.



У той же час публіцист впевнений, що розпад влади в Росії відбувається вже зараз. Серед наближених до російського президента знайдеться людина, яка влаштує переворот и видасть його в обмін на звільнення від санкцій. Тому «путінська» Росія зникне в осяжному майбутньому.



Зараз світ не повинен довіряти пом'якшенню риторики Росії, каже Шендерович. Поки Путін залишається у владі, Росія буде продовжувати агресію та розширювати її.