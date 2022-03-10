Українські сили намагалися нанести ураження та відкинути противника за межі села. Деталі дивіться у відео Радіо Свобода
Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ (відео)
Українські військові спробували здійснити прорив у Київські області, де сконцентрувалися російські сили. За даними розвідки, група військових із танками та бронетехнікою зайшли у селище і частково його контролюють. За словами місцевих жителів, у них відібрали телефони та не випускають із селища.
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