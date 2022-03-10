Українські військові спробували здійснити прорив у Київські області, де сконцентрувалися російські сили. За даними розвідки, група військових із танками та бронетехнікою зайшли у селище і частково його контролюють. За словами місцевих жителів, у них відібрали телефони та не випускають із селища.