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Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ (відео)

Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ (відео)
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Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ (відео)

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Українські військові спробували здійснити прорив у Київські області, де сконцентрувалися російські сили. За даними розвідки, група військових із танками та бронетехнікою зайшли у селище і частково його контролюють. За словами місцевих жителів, у них відібрали телефони та не випускають із селища.

Українські сили намагалися нанести ураження та відкинути противника за межі села. Деталі дивіться у відео Радіо Свобода

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