США виділять 53 мільйони на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям – Гарріс

Сполучені Штати виділять 53 мільйони на допомогу постраждалим від нового російського вторгнення. Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс 10 березня, передає пресслужба Білого дому.

За її словами, сума буде виділена через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і буде спрямована на підтримку «невинних цивільних, постраждалих від невиправданого вторгнення Росії до України».

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До цього платежу входять підтримка Світової програми харчування ООН (WFP), спрямована на харчове забезпечення сотень тисяч цивільних, в тому числі тих, хто мусив тікати з власних домівок, у тому числі за кордон України.

Також планується, що допомога дозволить підтримати логістику WFP для доставки допомоги в Україну, в тому числі до Києва.

Білий дім нагадує, що менше ніж два тижні тому Вашингтон виділив 54 мільйони на гуманітарну допомогу Україні, в тому числі медичну продукцію, харчі, термоковдри та інші товари.

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За даними Білого дому, США з жовтня 2020 року надали Україні гуманітарної допомоги на 159 мільйонів доларів, у тому числі 107 мільйонів доларів протягом останніх двох тижнів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України.

Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. Президент Росії Путін назвав напад на Україну «військовою операцією із демілітаризацією і денацифікацією». З того дня по 8 березня, за даними ООН, зафіксовано 516 випадків загибелі цивільних людей в Україні.

Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами та авіабомбардування, Кремль заперечує, що об’єктами його атак є цивільні.