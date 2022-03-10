Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення міст

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду створити спеціальну державну програму для відбудови кожного українського міста, яке постраждало внаслідок російського вторгнення.

«Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйновано. Дуже швидко й дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку», – повідомив він у зверненні 10 березня.

За словами президента, після реалізації цієї програми Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм, Маріуполь та інші українські міста «не бачитимуть навіть сліду від російського вторгнення».

«Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти – для кожного міста! Я хочу сказати про це на прикладі Харкова. Нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання. Найстрашніші з часів Другої світової війни… Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі – ми, європейці! Полтавський шлях, Білгородське Шосе, вулиця Мироносицька. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка...Ми все відбудуємо! Я особисто вам обіцяю», – сказав Зеленський.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.