Термобарическое оружие: что такое и как с ним бороться?

Ахтырка, Мариуполь, возможно Черниговская область… Российская армия применяет против украинцев огнеметные системы залпового огня. 24 тяжелых снаряда поражают площадь до 40 тысяч квадратных метров, и укрыться от них можно только в герметичном бункере. Ранее российские самолеты скинули на село в Одесской области другое ограниченное для использования оружие – кассетную бомбу. К счастью, большая часть снарядов не взорвалась. Радио Донбасс.Реалии объясняет, что это за оружие и как его можно нейтрализовать.

Российская армия снова использует против Украины тяжелые огнеметные системы залпового огня (ТОС-1) – их неофициальное название «Буратино» и «Солнцепек», а последствия обстрелов значительно более разрушительные, чем от реактивных ракет и традиционной артиллерии. Впервые про использование «Буратино» сообщали военные в январе 2015 года. По словам тогдашнего командира 93-й бригады Олега Микаца, к Донецкому аэропорту тогда подвели четыре таких установки. Одна из них успела сделать несколько выстрелов, рассказывал Микац BBC, а потом бойцы 93-й накрыли их артиллерийским огнем.

«Одну машину подбили, еще одну повредили. Впоследствии их оттянули», – говорил комбриг. Позднее про возможное использование «Буратино» сообщали и наблюдатели ОБСЕ – в сентябре 2015 года установки заметили на территории оккупированной Луганщины.

Про использование таких систем после вторжения впервые официально сообщила британская разведка – 3 марта министр обороны Объединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что российская армия готовится использовать системы термобарической артиллерии на территории Украины.

«Как далеко (президент России Владимир Путин) зайдет, какое оружие он позволит применить для достижения своей цели, неизвестно, но мы видели использование огромного количества артиллерии. Мы видели разворачивание систем термобарической артиллерии, и беспокоимся, насколько широким может быть ее применение», – заявил Уоллес во время визита в Эстонию. Ранее, в конце февраля, про развертывание систем ТОС-1 сообщал и телеканал CNN.

Уже 9 марта российская армия через пропагандистский телеканал минобороны «Звезда» «похвасталась», что 4 марта военные РФ использовали ТОС-1А «Солнцепек» против украинской армии. После официального признания такого оружия разведка Великобритании уточнила, что подобное оружие находится на грани запрещенного – его нельзя использовать в целом ряде случаев.

«Термобарическое оружие использует кислород, содержащийся в воздухе, чтобы создать более высокотемпературный взрыв, чем у обычного боеприпаса. Удар такого оружия разрушителен. Оно не запрещено, но его использование крайне ограничено – нельзя стрелять по военным целям, если это может задеть мирное население, или в том случае, если разрушения будут серьезнее, чем военное преимущество, и причинят ненужное страдание», – говорится в сообщении британской разведки. Взрыв термобарического боеприпаса носит объемный характер – сначала распыляется взрывная смесь, которая затем подрывается. Аналогичные боеприпасы используются в российских реактивных огнеметах «Шмель-М».

Ахтырку и Мариуполь обстреливали из реактивных огнеметов – эксперт

Термобарическое оружие уже неоднократно использовалось в Украине, причем при обстреле городов, говорит Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Олег Жданов – в Ахтырке и возле Мариуполя. В первом случае СМИ сообщали о так называемой «вакуумной бомбе», говорит Жданов. Взрывная смесь в виде аэрозоля распространяется по поверхности земли, попадает в подвальные окна и углубления, а затем взрывается – это похоже на взрывы бытового газа в квартирах.

«Термобарическое оружие – это фактически вакуумные боеприпасы, которые имеют 100% поражающую способность по отношению к людям. Также они очень сильно разрушают строения и укрепления. Ударная волна наносит людям травмы, несовместимые с жизнью, плюс полностью выжигается кислород из воздуха и дышать становится нечем. Само строение разрушается изнутри, причем до мелких обломков», – описывает эксперт последствия работы вооружения.

Жданов еще раз подчеркивает – такие боеприпасы наравне с кассетными признаны негуманными и практически запрещены международными конвенциями. Это не «умные» ракеты и не оружие точечной ликвидации и его не используют в так называемых спецоперациях.

Это тяжелое наступательное оружие калибра 220 мм, говорит эксперт, которое используется для поддержки пехотных операций. ТОС-1 устанавливается на гусеничное шасси танка Т-72 и может бить на расстояние до 10 километров. Укрыться от его снарядов в обычных подвалах или на крытых парковках, к сожалению, практически нереально.

«К сожалению, нет открытой информации, о том, сколько таких установок есть у России и сколько завезено в Украину. Установки ТОС-1 (или ТОС-1а) были замечены в колоннах российской армии уже на третий–четвертый день войны. От обстрела из такого орудия может спасти только герметично закрытое помещение, куда не попадет эта взрывная смесь. Кроме того, помещение должно быть достаточно крепким, чтобы выдержать взрывную волну», – поясняет он. Бороться с этими установками можно либо с воздуха, либо точными ударами артиллерии, говорит Жданов.

Правозащитники из Human Rights Watch сообщали, что термобарические боеприпасы использовались во второй войне против Чечни в 1999 году, а также в Сирии войсками Башара Асада, которого поддерживала Россия.

В Одесской области российская армия применила кассетные бомбы – Conflict Intelligence Team

Стоит также отметить, что кроме тяжелых огнеметных систем российская армия уже применила еще одно оружие, признанное на международном уровне негуманным, – кассетные боеприпасы. Их опознали специалисты из Conflict Intelligence Team.

3 марта власти сообщили про ракетный обстрел сел Беленькое и Затока в Одесской области – по оперативной информации сбили самолет противника. Уже вечером всех жителей первого села эвакуировали – больше 330 человек были вынуждены выехать из родных домов. 4 марта сотрудники ГСЧС опубликовали видео, на котором видны остатки разовой бомбовой кассеты типа РБК-500 (полтонны весом) и неразорвавшиеся противотанковые суббоеприпасы ПТАБ-1М.

«Стоит отметить, что согласно открытым источникам, в РБК-500 ПТАБ-1М содержится 268 суббоеприпасов, а в ГСЧС сообщили, что нашли 253 (на видео мы насчитали 208). Если бомбовая кассета была только одна (а никаких признаков второй бомбы на видео не видно), то это значит, что все или почти все суббоеприпасы не разорвались», – сообщили расследователи CIT. При обстреле села Беленькое погиб один человек и пострадал еще один.

Российское военное командование неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным целям, однако ни кассетные, ни термобарические боеприпасы не используются для точечных ударов и по своим техническим характеристикам не могут не представлять угрозы для мирного населения, тем более при использовании в границах населенных пунктов.

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