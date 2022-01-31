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Донбас

Оружие России на Донбассе: что уже там – и что поставят еще?

Боевик гибридных сил России на месте крушения самолета рейса МН 17 возле села Грабово, 18 июля 2014 года

С самого начала войны на Донбассе Россия поставляет группировкам «ЛДНР» вооружения: и спецслужбы разных стран, и OSINT-исследователи фиксировали разные образцы, начиная от снайперских винтовок и средств РЭБ – заканчивая ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и установкой «Бук», из которой, как утверждает следствие, сбили малайзийский «Боинг». Россия отрицает эти поставки. Теперь же, когда российские войска продолжают прибывать к границам Украины, участники партии Владимира Путина «Единая Россия» просят Кремль передать гибридным силам «отдельные виды вооружений». Какие образцы вооружений уже есть в ОРДЛО – и какие Путин может поставить дополнительно?

Пока Андрей Ермак и Дмитрий Козак в Париже обсуждали мир на Донбассе, президентская партия «Единая Россия» обратилась к Кремлю с просьбой снабдить гибридные силы России в Донецке и Луганске российским же оружием. Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, уточнил, что речь может идти о поставках ПЗРК, противотанкового вооружения и мин.

«Защита российских граждан…»

Андрей Турчак, 1-й вице-спикер Совета Федерации, так высказался о поставках оружия: «Западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои Бандера и Гитлер, а свастика – их уважаемый знак. Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать луганской и донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

Андрей Турчак (справа) на встрече с Владимиром Путиным
Андрей Турчак (справа) на встрече с Владимиром Путиным

А вот как обосновал возможные поставки его коллега по партии Владимир Васильев: «Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории «ДНР» и «ЛНР»… Не можем бросить людей на произвол киевского режима».

Отметим, что по информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на ноябрь прошлого года российские паспорта в Донецке и Луганске получили около 1,4 миллиона человек.

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин уже сказал, что боевики нуждаются в современном вооружении, в том числе, для противостояния «Байрактарам».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, назвал просьбу накачать украинский Донбасс российским оружием «чем-то новым», мол, «раньше Россия не оказывала Донбассу подобной помощи».

Но есть ли правда в словах Пескова?

«Это попытки легализовать армию РФ на Донбассе» – военный эксперт

Начиная с весны 2014 года Россия поставляет на Донбасс крайне ограниченный ассортимент оружия: чтобы не показывать свое участие в боях, передавали устаревшие советские образцы, которые состоят на вооружении и украинской армии, рассказал Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Михаил Жирохов. Сейчас боевикам не дают современное оружие, потому что процесс обучения занимает слишком много времени, полагает эксперт.

Ни одного образца современного на вооружении группировок «ЛДНР» нет
Михаил Жирохов

«Те группы россиян, которые заходят на помощь 1-му и 2-му армейским корпусам, вооружены уже современным оружием. Но им воюют только кадровые российские военные. Ни одного образца современного на вооружении группировок «ЛДНР» нет. Это, прежде всего, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы», – рассказал нам Михаил Жирохов. Зачем тогда партийцы Путина завели разговор о поставках оружия группировкам?

«Это все попытки легализовать российскую армию на Донбассе. Разговоры о передаче новых видов вооружений Донбассу («ЛДНР») – это исключительно для того, чтобы российские военные получили какую-то легитимизацию. Никакого современного оружия именно боевикам поставлять не будут. Я так понимаю, это принципиальная позиция и политического, и военного руководства России», – предполагает военный эксперт.

Что уже поставили с 2014 года

С помощью Михаила Жирохова, интерактивной базы российской военной агрессии международного волонтерского сообщества InformNapalm, а также из сообщений СМИ и спецслужб известно о:

Бронетехника

Дети фотографируются на танке Т-72 гибридных сил России, Луганск, 23 февраля 2020 года
Дети фотографируются на танке Т-72 гибридных сил России, Луганск, 23 февраля 2020 года

Артиллерия

ТОС-1А "Буратино" на полигоне в Волгоградской области
ТОС-1А "Буратино" на полигоне в Волгоградской области

ПВО

  • ЗРК «Бук-М1». Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донецкой областью 17 июля 2014 года утверждает, что самолет сбили выстрелом из такого ЗРК, направленного в помощь гибридным силам России из Курска. Россия опровергает причастность к катастрофе самолета и гибели 298 гражданских людей;
Части российской ракеты «Бук», которая сбила самолет рейса MH17, Нидерланды, 24 мая 2018 года
Части российской ракеты «Бук», которая сбила самолет рейса MH17, Нидерланды, 24 мая 2018 года
  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1». Предназначен, в том числе, для противовоздушной обороны от крылатых ракет и высокоточного оружия. Замечен в Луганске.
«Панцирь C1» в Луганске, 8 февраля 2015 года
«Панцирь C1» в Луганске, 8 февраля 2015 года

​Беспилотники

БПЛА предназначены для разведки. На Донбассе фиксировали и сбивали «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «Орлан-10», «Элерон-3», «Застава», «Тахион».

Средства РЭБ

РЭБ РБ-341В «Леер-3» в Донецке, лето 2015-го
РЭБ РБ-341В «Леер-3» в Донецке, лето 2015-го

Автомобили

В базе InformNapalm есть факты о таких российских автомобилях на Донбассе: ГАЗ-233014 «Тигр», ГАЗ-39371 «Водник», КамАЗ-43269, УАЗ-23632-148 «Есаул»,КамАЗ-4350, КамАЗ-5350 «Мустанг», Урал-632301, Урал-43206.

Боевики гибридных сил России в Луганске на фоне автомобиля «Тигр»
Боевики гибридных сил России в Луганске на фоне автомобиля «Тигр»

Другое:

А что еще могут поставить?

По мнению Михаила Жирохова, Кремль может поставить на Донбасс такие вооружения:

  • ПЗРК «Верба». Поражает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА. По словам Михаила Жирохова, имеет характеристики «Стингера» образца 80-х гг.;
  • Зенитно-ракетная система средней дальности С-300;
  • Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1» (уже замечен на Донбассе). Как говорит Жирохов, «Панцири», модернизированные по итогам сирийской кампании, могут легализовать на Донбассе для борьбы с «Байрактарами».​
  • ПТРК «Хризантема». Предназначен для уничтожения бронированной техники, низколетящих воздушных целей, надводных целей, укреплений.​

Если такие поставки вооружений произойдут, изменят ли они баланс сил на линии соприкосновения? По мнению Михаила Жирохова, ничего не изменится. Ведь за семь лет войны военные смогли надежно укрепить позиции и заминировать большие территории. И просто так, в лоб, прорвать такую линию обороны, даже с новыми российскими вооружениями, не получится.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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