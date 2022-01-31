Оружие России на Донбассе: что уже там – и что поставят еще?

С самого начала войны на Донбассе Россия поставляет группировкам «ЛДНР» вооружения: и спецслужбы разных стран, и OSINT-исследователи фиксировали разные образцы, начиная от снайперских винтовок и средств РЭБ – заканчивая ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и установкой «Бук», из которой, как утверждает следствие, сбили малайзийский «Боинг». Россия отрицает эти поставки. Теперь же, когда российские войска продолжают прибывать к границам Украины, участники партии Владимира Путина «Единая Россия» просят Кремль передать гибридным силам «отдельные виды вооружений». Какие образцы вооружений уже есть в ОРДЛО – и какие Путин может поставить дополнительно?

Пока Андрей Ермак и Дмитрий Козак в Париже обсуждали мир на Донбассе, президентская партия «Единая Россия» обратилась к Кремлю с просьбой снабдить гибридные силы России в Донецке и Луганске российским же оружием. Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, уточнил, что речь может идти о поставках ПЗРК, противотанкового вооружения и мин.

«Защита российских граждан…»

Андрей Турчак, 1-й вице-спикер Совета Федерации, так высказался о поставках оружия: «Западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои Бандера и Гитлер, а свастика – их уважаемый знак. Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать луганской и донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

А вот как обосновал возможные поставки его коллега по партии Владимир Васильев: «Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории «ДНР» и «ЛНР»… Не можем бросить людей на произвол киевского режима».

Отметим, что по информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на ноябрь прошлого года российские паспорта в Донецке и Луганске получили около 1,4 миллиона человек.

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин уже сказал, что боевики нуждаются в современном вооружении, в том числе, для противостояния «Байрактарам».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, назвал просьбу накачать украинский Донбасс российским оружием «чем-то новым», мол, «раньше Россия не оказывала Донбассу подобной помощи».

Но есть ли правда в словах Пескова?

«Это попытки легализовать армию РФ на Донбассе» – военный эксперт

Начиная с весны 2014 года Россия поставляет на Донбасс крайне ограниченный ассортимент оружия: чтобы не показывать свое участие в боях, передавали устаревшие советские образцы, которые состоят на вооружении и украинской армии, рассказал Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Михаил Жирохов. Сейчас боевикам не дают современное оружие, потому что процесс обучения занимает слишком много времени, полагает эксперт.

Ни одного образца современного на вооружении группировок «ЛДНР» нет

«Те группы россиян, которые заходят на помощь 1-му и 2-му армейским корпусам, вооружены уже современным оружием. Но им воюют только кадровые российские военные. Ни одного образца современного на вооружении группировок «ЛДНР» нет. Это, прежде всего, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы», – рассказал нам Михаил Жирохов. Зачем тогда партийцы Путина завели разговор о поставках оружия группировкам?

«Это все попытки легализовать российскую армию на Донбассе. Разговоры о передаче новых видов вооружений Донбассу («ЛДНР») – это исключительно для того, чтобы российские военные получили какую-то легитимизацию. Никакого современного оружия именно боевикам поставлять не будут. Я так понимаю, это принципиальная позиция и политического, и военного руководства России», – предполагает военный эксперт.

Что уже поставили с 2014 года

С помощью Михаила Жирохова, интерактивной базы российской военной агрессии международного волонтерского сообщества InformNapalm, а также из сообщений СМИ и спецслужб известно о:

Бронетехника

Артиллерия

ПВО

ЗРК «Бук-М1». Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донецкой областью 17 июля 2014 года утверждает, что самолет сбили выстрелом из такого ЗРК, направленного в помощь гибридным силам России из Курска. Россия опровергает причастность к катастрофе самолета и гибели 298 гражданских людей;

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1». Предназначен, в том числе, для противовоздушной обороны от крылатых ракет и высокоточного оружия. Замечен в Луганске.

​Беспилотники

БПЛА предназначены для разведки. На Донбассе фиксировали и сбивали «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «Орлан-10», «Элерон-3», «Застава», «Тахион».

Средства РЭБ

«Репеллент-1» –​ комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА. Замечен в районе Дебальцево;

–​ комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА. Замечен в районе Дебальцево; 1Л269 «Красуха-2». Ставит помехи авиационным РЛС. Была замечена в районе Чернухино;

Ставит помехи авиационным РЛС. Была замечена в районе Чернухино; РБ-341В «Леер-3». Подавляет GSM-связь с помощью сигнала с беспилотника «Орлан-10». Замечен в Донецке, Чернухино;

Автомобили

В базе InformNapalm есть факты о таких российских автомобилях на Донбассе: ГАЗ-233014 «Тигр», ГАЗ-39371 «Водник», КамАЗ-43269, УАЗ-23632-148 «Есаул»,КамАЗ-4350, КамАЗ-5350 «Мустанг», Урал-632301, Урал-43206.

Другое:

А что еще могут поставить?

По мнению Михаила Жирохова, Кремль может поставить на Донбасс такие вооружения:

ПЗРК «Верба». Поражает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА. По словам Михаила Жирохова, имеет характеристики «Стингера» образца 80-х гг.;

Зенитно-ракетная система средней дальности С-300;

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1» (уже замечен на Донбассе). Как говорит Жирохов, «Панцири», модернизированные по итогам сирийской кампании, могут легализовать на Донбассе для борьбы с «Байрактарами».​

ПТРК «Хризантема». Предназначен для уничтожения бронированной техники, низколетящих воздушных целей, надводных целей, укреплений.​

Если такие поставки вооружений произойдут, изменят ли они баланс сил на линии соприкосновения? По мнению Михаила Жирохова, ничего не изменится. Ведь за семь лет войны военные смогли надежно укрепить позиции и заминировать большие территории. И просто так, в лоб, прорвать такую линию обороны, даже с новыми российскими вооружениями, не получится.

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