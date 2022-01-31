Оружие России на Донбассе: что уже там – и что поставят еще?

С самого начала войны на Донбассе Россия поставляет группировкам «ЛДНР» вооружения: и спецслужбы разных стран, и OSINT-исследователи фиксировали разные образцы, начиная от снайперских винтовок и средств РЭБ – заканчивая ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и установкой «Бук», из которой, как утверждает следствие, сбили малайзийский «Боинг». Россия отрицает эти поставки. Теперь же, когда российские войска продолжают прибывать к границам Украины, участники партии Владимира Путина «Единая Россия» просят Кремль передать гибридным силам «отдельные виды вооружений». Какие образцы вооружений уже есть в ОРДЛО – и какие Путин может поставить дополнительно?
Пока Андрей Ермак и Дмитрий Козак в Париже обсуждали мир на Донбассе, президентская партия «Единая Россия» обратилась к Кремлю с просьбой снабдить гибридные силы России в Донецке и Луганске российским же оружием. Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне, уточнил, что речь может идти о поставках ПЗРК, противотанкового вооружения и мин.
«Защита российских граждан…»
Андрей Турчак, 1-й вице-спикер Совета Федерации, так высказался о поставках оружия: «Западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс. Вооружают нацбаты, для которых герои Бандера и Гитлер, а свастика – их уважаемый знак. Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать луганской и донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».
А вот как обосновал возможные поставки его коллега по партии Владимир Васильев: «Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории «ДНР» и «ЛНР»… Не можем бросить людей на произвол киевского режима».
Отметим, что по информации омбудсмена Людмилы Денисовой, на ноябрь прошлого года российские паспорта в Донецке и Луганске получили около 1,4 миллиона человек.
Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин уже сказал, что боевики нуждаются в современном вооружении, в том числе, для противостояния «Байрактарам».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, назвал просьбу накачать украинский Донбасс российским оружием «чем-то новым», мол, «раньше Россия не оказывала Донбассу подобной помощи».
Но есть ли правда в словах Пескова?
«Это попытки легализовать армию РФ на Донбассе» – военный эксперт
Начиная с весны 2014 года Россия поставляет на Донбасс крайне ограниченный ассортимент оружия: чтобы не показывать свое участие в боях, передавали устаревшие советские образцы, которые состоят на вооружении и украинской армии, рассказал Радио Донбасс.Реалии военный эксперт Михаил Жирохов. Сейчас боевикам не дают современное оружие, потому что процесс обучения занимает слишком много времени, полагает эксперт.
Ни одного образца современного на вооружении группировок «ЛДНР» нетМихаил Жирохов
«Те группы россиян, которые заходят на помощь 1-му и 2-му армейским корпусам, вооружены уже современным оружием. Но им воюют только кадровые российские военные. Ни одного образца современного на вооружении группировок «ЛДНР» нет. Это, прежде всего, беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы», – рассказал нам Михаил Жирохов. Зачем тогда партийцы Путина завели разговор о поставках оружия группировкам?
«Это все попытки легализовать российскую армию на Донбассе. Разговоры о передаче новых видов вооружений Донбассу («ЛДНР») – это исключительно для того, чтобы российские военные получили какую-то легитимизацию. Никакого современного оружия именно боевикам поставлять не будут. Я так понимаю, это принципиальная позиция и политического, и военного руководства России», – предполагает военный эксперт.
Что уже поставили с 2014 года
С помощью Михаила Жирохова, интерактивной базы российской военной агрессии международного волонтерского сообщества InformNapalm, а также из сообщений СМИ и спецслужб известно о:
Бронетехника
- Танк Т-72С1. Замечен в районе Луганска;
- Танк Т-90А (образца 2006 г.). Замечен на Донбассе;
- Танк Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3. Замечены в районе Дебальцево, в Луганске;
- Бронированный тягач БТ-ЛБ ВМ/К. Транспортер-тягач для перевозки личного состава, буксирования, борьбы с живой силой и низколетящими воздушными целями. Замечен в Луганской области;
- Модернизированная боевая машина десанта БМД-2 с лазерным прожектором ПЛ-1-01. Замечена в Донецке;
- БТР-80 и БТР-82А . Предназначен для транспортировки и огневой поддержки. Замечен в Макеевке и Донецке, в районе Луганска.
Артиллерия
- САУ 2С7 «Пион» калибром 203 мм. Замечена в районе Макеевки;
- САУ «Мста-С» калибром 152 мм. Замечена на мариупольском направлении, под Дебальцево;
- РСЗО 2Б26 «Град». Модернизированная артиллерийская система. Замечена СММ ОБСЕ в Донецкой области;
- РСЗО 9К58 «Смерч». Дальнобойная система калибром 300 мм. Замечена в Макеевке;
- Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино». Замечена СММ ОБСЕ в районе Луганска.
ПВО
- ЗРК «Бук-М1». Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского «Боинга» над Донецкой областью 17 июля 2014 года утверждает, что самолет сбили выстрелом из такого ЗРК, направленного в помощь гибридным силам России из Курска. Россия опровергает причастность к катастрофе самолета и гибели 298 гражданских людей;
- Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1». Предназначен, в том числе, для противовоздушной обороны от крылатых ракет и высокоточного оружия. Замечен в Луганске.
Беспилотники
БПЛА предназначены для разведки. На Донбассе фиксировали и сбивали «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-4», «Форпост», «Орлан-10», «Элерон-3», «Застава», «Тахион».
Средства РЭБ
- Р-330Ж «Житель». Обнаруживает, пеленгует и подавляет сотовую и спутниковую связь. Замечен в районе Светлодарска, Макеевки, в Луганской области;
- Р-378Б «Борисоглебск-2». Предназначен для разведки, радиоподавления линий КВ, УКВ наземной и авиационной радиосвязи, сотовой связи. Замечен несколько раз в Луганской области;
- «Репеллент-1» – комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА. Замечен в районе Дебальцево;
- 1Л269 «Красуха-2». Ставит помехи авиационным РЛС. Была замечена в районе Чернухино;
- РБ-341В «Леер-3». Подавляет GSM-связь с помощью сигнала с беспилотника «Орлан-10». Замечен в Донецке, Чернухино;
- РБ-109А «Былина». Это автоматизированная система управления бригадами РЭБ. Замечена в районе Чернухино;
- 1РЛ243 «Рубикон». Станция радиоэлектронной разведки. Зафиксирована в районе Ясиноватой;
- РБ-636АМ2 «Свет-КУ». Мобильное средство радиотехнического контроля и защиты информации. Замечен в Луганске, в Донецкой области;
- СПР-2М «Ртуть-БМ». Предназначена для постановки помех радиовзрывателям боеприпасов и подавления радиосвязи на УКВ-частотах. Замечена в Донецке, в Луганской области;
- Р-934УМ. Станция постановки помех авиационной и наземной связи. Обнаружена в районе Луганска.
Автомобили
В базе InformNapalm есть факты о таких российских автомобилях на Донбассе: ГАЗ-233014 «Тигр», ГАЗ-39371 «Водник», КамАЗ-43269, УАЗ-23632-148 «Есаул»,КамАЗ-4350, КамАЗ-5350 «Мустанг», Урал-632301, Урал-43206.
Другое:
- Противотанковый ракетный комплекс 9К129 «Корнет». Замечен в районе Старобешево;
- Снайперские винтовки: «Винторез», СВДМ, СВДС, АСВК.
- Реактивный огнемет «Шмель». Огнемет изъяла СБУ на Донбассе;
- Многофункциональный гранатомет РПГ-32 «Баркас». Изъяла СБУ на Донбассе;
- Взрывной комплекс «Охота». Изъяла СБУ на Донбассе;
- Реактивная граната «Занос». Такими боеприпасами гибридные силы России обстреливали позиции ВСУ в районе Попасной;
- Противопехотная осколочная мина ПОМ-2. В феврале 2021 года на такой мине подорвался житель Луганской области;
- Корректируемый артиллерийский снаряд «Краснополь». Гибридные силы применили такие снаряды при обстреле поселка Новолуганское возле Светлодарска.
А что еще могут поставить?
По мнению Михаила Жирохова, Кремль может поставить на Донбасс такие вооружения:
- ПЗРК «Верба». Поражает самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА. По словам Михаила Жирохова, имеет характеристики «Стингера» образца 80-х гг.;
- Зенитно-ракетная система средней дальности С-300;
- Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 «Панцирь-С1» (уже замечен на Донбассе). Как говорит Жирохов, «Панцири», модернизированные по итогам сирийской кампании, могут легализовать на Донбассе для борьбы с «Байрактарами».
- ПТРК «Хризантема». Предназначен для уничтожения бронированной техники, низколетящих воздушных целей, надводных целей, укреплений.
Если такие поставки вооружений произойдут, изменят ли они баланс сил на линии соприкосновения? По мнению Михаила Жирохова, ничего не изменится. Ведь за семь лет войны военные смогли надежно укрепить позиции и заминировать большие территории. И просто так, в лоб, прорвать такую линию обороны, даже с новыми российскими вооружениями, не получится.
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