Заяви «Єдиної Росії» про озброєння бойовиків варто розглядати як психологічний тиск – Гармаш

Росія й так надає зброю незаконним збройним формуванням на Донбасі, відтак заяви її політиків про озброєння варто сприймати як тиск, вважає представник окремих районів Донецької області в українській делегації Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

Про це він заявив у ефірі Радіо Свобода, коментуючи звернення російської правлячої партії «Єдина Росія» щодо постачання військової продукції бойовикам на Донбасі.

«Ми ж із вами розуміємо прекрасно, що Росія й так їх постійно озброює. Буквально сьогодні СБУ виявила чергову партію доказів того, що там вже нова російська зброя», – зазначив він.

Відтак Гармаш розцінив заклики російської партії як спробу «підняти ставки».

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«Коли про це говорять публічно, це треба розглядати саме як публічний тиск, як політичний акт, а не як акт якоїсь новизни. Російська зброя туди йшла і буде йти. Те, що відкрито закликають, тим паче чиновники «Єдиної Росії» – то це спрямовано саме на психологічний тиск, на підвищення ставок, скажімо так», – вважає представник Донеччини в українській делегації.

Він уточнив, що йдеться про психологічний тиск «і на Захід, і на Україну».

Служба безпеки України 26 січня заявила, що встановила нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї і боєприпасів з території Росії.

Голова фракції партії «Єдина Росія» в російській Державній думі Володимир Васильєв заявив 26 січня, що його політична сила ініціювала звернення до російського керівництва з проханням розпочати постачання військової продукції угрупованням «ДНР» і «ЛНР».