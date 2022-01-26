Виявлені нові факти постачання зброї Росії в ОРДЛО: заборонені міни, вогнемети

Служба безпеки України 26 січня заявила, що встановила нові факти постачання бойовикам ОРДЛО зброї і боєприпасів з території Росії.

«Серед вилучених військових засобів ураження російського виробництва – реактивні вогнемети «Шмель», вибуховий комплекс «Охота» і протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у лютому минулого року через застосування бойовиками забороненої зброї загинув житель селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я, кажуть в СБУ.

Крім того, за повідомленням, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України, сучасного російського озброєння.

«Серед ідентифікованих зразків – ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 «Баркас». На Луганщині співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати «Занос», виробництва РФ. Ці засоби ураження, бойовики застосовували в ході обстрілів українських позицій в районі міста Попасна», – йдеться в повідомленні.

Вилучені зразки російського озброєння долучили до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтями «терористичний акт» і «порушення законів і звичаїв війни».

У Службі безпеки заявили, що триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності, а зібрані докази планують передати до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

Повідомлення СБУ з’явилося після того, як владна партія Росії закликала Кремль «почати постачання військової продукції» угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід неодноразово звинувачували Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».