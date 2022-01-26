«Єдина Росія» просить Кремль надати військову продукцію «ДНР» і «ЛНР»

Владна партія РФ «Єдина Росія» ініціювала звернення до російського керівництва з проханням розпочати постачання військової продукції угрупованням «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомив 26 січня голова фракції «Єдина Росія» у Держдумі Володимир Васильєв.

За його словами, з цього питання проведені консультації в Раді Держдуми, у фракції і в партії, у зв’язку з чим ухвалили рішення звернутися до керівництва країни з проханням «допомогти» «ЛНР» і «ДНР» у «вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції».

Васильєв заявив, що Україну «накачують ракетними комплексами, гранатометами, іншими боєприпасами», «там-таки з’являються і інструктори, які навчають використанню цих систем».

До цього про постачання озброєння говорив секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак. Він заявив, що Росії «просто необхідно» надати «ДНР» і «ЛНР» допомогу «у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід неодноразово звинувачували Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Минулого тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.