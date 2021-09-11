Данілов про російські паспорти на окупованих територіях: «людям неможливо жити без «аусвайса»

Політика Росії на окупованих територіях унеможливлює життя там без російського паспорта, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його даними, кількість російських паспортів, виданих на окупованих територіях, сягнула 630 тисяч.

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«Це має назву окупація, коли вже людям неможливо жити без російського «аусвайса». Це свого часу, як Гітлер окупував території, видавав відповідні документи, там, де був символ нацистської Німеччини. Те ж саме зараз робить Російська Федерація, видаючи ці документи», – сказав він.

Данілов додав, що більшість мешканців окупованих територій не може отримувати базові послуги без російського паспорта.

«(Людина – ред.) не може піти у лікарню, вона не може віддати дітей до школи. Це називається окупація. На жаль, світ став настільки цинічним, що ніхто на це не звертає увагу. Їм в переважній більшості байдуже, що відбувається на нашій території. Це є велика проблема», – прокоментував секретар РНБО.

Служба безпеки України 9 вересня повідомила про масову незаконну видачу паспортів Росії на території ОРДЛО.

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Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу підписав у квітні 2019 року російський президент Володимир Путін. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.

ЦВК Росії дозволила голосування жителів окупованих частин Донбасу на виборах до Держдуми, що відбудуться у вересні. МЗС України висловило протест через це.