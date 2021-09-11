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Данілов про російські паспорти на окупованих територіях: «людям неможливо жити без «аусвайса»

За словами Олексія Данілова, більшість мешканців окупованих територій не може отримувати базові послуги без російського паспорта

Політика Росії на окупованих територіях унеможливлює життя там без російського паспорта, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його даними, кількість російських паспортів, виданих на окупованих територіях, сягнула 630 тисяч.

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«Це має назву окупація, коли вже людям неможливо жити без російського «аусвайса». Це свого часу, як Гітлер окупував території, видавав відповідні документи, там, де був символ нацистської Німеччини. Те ж саме зараз робить Російська Федерація, видаючи ці документи», – сказав він.

Данілов додав, що більшість мешканців окупованих територій не може отримувати базові послуги без російського паспорта.

«(Людина – ред.) не може піти у лікарню, вона не може віддати дітей до школи. Це називається окупація. На жаль, світ став настільки цинічним, що ніхто на це не звертає увагу. Їм в переважній більшості байдуже, що відбувається на нашій території. Це є велика проблема», – прокоментував секретар РНБО.

Служба безпеки України 9 вересня повідомила про масову незаконну видачу паспортів Росії на території ОРДЛО.

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Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу підписав у квітні 2019 року російський президент Володимир Путін. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.

ЦВК Росії дозволила голосування жителів окупованих частин Донбасу на виборах до Держдуми, що відбудуться у вересні. МЗС України висловило протест через це.

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