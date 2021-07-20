ЦВК Росії дозволила голосування жителів окупованих частин Донбасу на виборах до Держдуми – ЗМІ

Жителі непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей, які мають паспорти громадян Росії, зможуть проголосувати на виборах депутатів російської Держдуми в онлайн-форматі. Таку постанову ухвалила 20 липня Центральна виборча комісія Росії, повідомляє агенція РБК (сайт російської ЦВК на момент публікації про таку постанову не повідомляє).

Умовою для голосування жителів підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій будуть реєстрація на російському порталі державних послуг і підтвердження облікового запису, ідеться в повідомленні.

Представники української влади наразі не відреагували на повідомлення з Москви.

У травні МВС Росії відзвітувало, нібито російське громадянство отримали близько 527 тисяч жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Перевірити ці твердження наразі неможливо.

Указ про спрощену процедуру видачі паспортів Росії населенню частини територій українського Донбасу підписав у квітні 2019 року російський президент Володимир Путін. Рішення викликало жорстку реакцію українських і західних політиків. Вони звинуватили російську владу в подальших спробах дестабілізувати ситуацію на сході України.