«Мы развернемся на Восток»: станет ли Китай защитником Украины от России?

(Матеріал опубліковано мовою оригіналу)

Украина «развернётся на Восток», если страны Запада поступятся её интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем – так считает спикер украинской делегации на переговорах в Минске Алексей Арестович. А чуть раньше глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позитивно отзывался об опыте Коммунистической партии Китая, из-за чего министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось срочно заверять, что Украина не отказывается от евроинтеграции. Чем бы обернулась Украине радикальная смена курса на дружбу с главным экономическим конкурентом США? Правда ли, что Китай способен защитить от агрессии России, как надеется советник украинской делегации в ТКГ?

Политики на Западе готовы пожертвовать интересами Украины: они хотят сделать Россию союзником в противостоянии с Китаем. Для этого Украине навязывают российский способ окончания войны на Донбассе (первоочередное выполнение политической части Минских соглашений: «особый статус» Донбасса и выборы – ред.) – об этом в интервью телеканалу «Дом» заявил Алексей Арестович, спикер украинской делегации на переговорах в Минске.

По словам Арестовича, президент Украины Владимир Зеленский сейчас активно работает с союзниками на Западе. А еще Зеленский в середине июля позвонил лидеру Китая Си Цзиньпину.

Мы развернёмся на Восток

«Месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов (или значительной их доли), то мы развернёмся на Восток и так перебалансируем нашу позицию», – уточнил своё видение геополитической стратегии страны Арестович.

Международный контекст

Зеленский – Меркель

12 июля Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины подчёркивал, что запуск газопровода «Северный поток-2» несёт угрозу Украине и всему региону.

Несмотря на это, Германия не отказалась от газопровода. А Ангела Меркель сказала, что надо имплементировать «формулу Штайнмаера» в законы Украины, что содействует проведению выборов в ОРДЛО.

Украине партнёр, США – конкурент

13 июля Зеленский в время телефонного разговора с Си Цзиньпином назвал Китай «торгово-экономическим партнёром Украины номер один в мире» .

До этого правительства Украины и Китая уже договорились о привлечении кредитов на инфраструктурные проекты. А Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в парламенте, сказал о намерении перенять опыт Компартии Китая в управлении экономикой и развитии страны.

Отметим, что Джозеф Байден назвал Китай наиболее серьёзным конкурентом для США.

Зеленский – «Твиттер»

15 июля, в день встречи Ангелы Меркель и Джозефа Байдена, Зеленский написал в «Твиттере»: «Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы». Зеленский также высказал надежду, что партнёры Украины будут противостоять агрессору, а не поощрять его.

Позиция США

Решение конфликта на Донбассе давно вышло за рамки «формулы Штайнмаера». Об этом заявил Джордж Кент, временный поверенный по делам США в Украине. В США убеждены, сказал Кент, – пока на Донбассе есть российские войска – выборы там проводить невозможно.

Также Джордж Кент назвал «Северный поток-2» угрозой для безопасности Украины и Европы.

Китай не будет защищать Украину – Таран

Пафосную оценку отношений с Китаем перед визитом Владимира Зеленского в США можно назвать «мягкой диверсией». Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал китаевед Макар Таран. А с кем же тогда дружить?

В мире многие страны развивают экономическое сотрудничество с Китаем, но, уточняет, Таран, когда дело касается безопасности, то у многих партнёром остаются США.

Вряд ли Китай будет использовать свое влияние на Россию из-за Украины

«Ситуация наша особенная: у нас на севере и на востоке стоит медведь, который в любой момент начнет двигаться. И мы тоже прекрасно понимаем, что Китай на данный момент не имеет ни ресурсов, ни желания хоть как-то нас защищать. Для Китая Россия сейчас очень важная карта. Настолько важная карта, что вряд ли Китай будет использовать своё влияние на Россию из-за Украины», – прогнозирует китаевед Таран.

Украинцам надо думать о своих интересах – Литвин

Украина давно развивает отношения с Китаем, и не стоит привязывать разговор Зеленского с Си Цзиньпином к будущей поездке украинского лидера в США. Об этом говорит политический аналитик Дмитрий Литвин.

По мнению Литвина, президент США Байден мог бы остановить строительство «Северного потока-2», но не сделал этого. Поэтому украинцам надо думать о своих интересах.

Главное слово и в Киеве, и в Европе – это «Северный поток»

«Если мы говорим, что Украина должна учитывать интересы Соединенных Штатов, учитывать их позиции или настроения, что у них главное слово в Вашингтоне – «Китай», то надо учитывать и то, что главное слово и в Киеве, и вообще в Европе сейчас – это «Северный поток». Мы до сих пор не имеем никакой конкретики, как будет защищена и Украина, и Европа в контексте того, что Россия собирается достроить «Северный поток-2», – делится мыслями Литвин.

Украине надо быть осторожной – Чалый

Украина имеет право на общение с любыми странами. Но надо, чтобы общение не создавало проблем. Ведь есть, например, «связанный кредит», который могут предоставить Украине на условиях государственного банка Китая. Это вещь небезопасная, ведь неизвестны ещё все условия такого кредита. Об этом говорит Валерий Чалый, бывший посол Украины в США.

А ещё Китай хочет получить военные технологии предприятия «Мотор Січ», вырваться вперёд в военной конкуренции с США.

Украине надо быть очень осторожной

«Украине надо быть очень осторожной, потому что это две большие страны (США и Китай – ред.), которые конкурируют в мире. Про что говорили и президент Байден с канцлером Меркель: они нашли общую позицию по противодействию антидемократическим процессам. И на этом фоне Украина как-то непонятно отошла от своей постоянной позиции касательно поддержки демократии. В то же время мы хотим получить такую же поддержку демократии в Украине», – оценивает геополитическую обстановку Чалый.

По его информации, в Вашингтоне начали говорить о том, что шаги в сторону Китая – это игра офиса украинского президента: так Киев хочет привлечь большее внимание Вашингтона. Эта игра, считает дипломат, не отразится позитивно на визите украинского президента в Белый дом. Ведь и самой даты визита пока что нет.

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