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Байден сказав Меркель, що енергоресурси не повинні стати зброєю Кремля

Канцлер Німеччини Анґела Меркель (л) і президент США Джо Байден у Білому домі, 15 липня 2021 року

Сполучені Штати та Німеччина єдині в своїй опозиції використанню Росією енергоресурсів як зброї проти своїх сусідів, заявив 15 липня під час спільної з канцлером Німеччини Анґелою Меркель пресконференції президент США Джо Байден.

Лідери двох країн з’явилися перед журналістами після переговорів у Білому домі, на яких відносини з Росією і доля газопроводу «Північний потік-2» були однією з головних тем. Президент Байден підкреслив, що він стурбований рішенням Німеччини будувати газопровід.

За його словами, рішення не запроваджувати санкції проти основних учасників було викликане тим, що будівництво газопроводу було близьке до завершення. Відмова президента від запровадження санкцій був зустрінута практично одностайною критикою і з боку політиків-демократів, і з боку республіканців, які вважають, що пуск «Північного потоку-2» дозволить Кремлю позбавити Україну доходів від транзиту природного газу через її територію.

Під час пресконференції Джо Байден заявив, що він і Анґела Меркель вірять, що Росія не повинна використовувати енергоресурси як геополітичну зброю. «Хороші друзі можуть не погоджуватися, але ми єдині і ми будемо діяти разом, захищаючи наших союзників на східному фланзі НАТО від агресії з боку Росії», – сказав Байден.

Меркель, згадавши розбіжності, в тому числі, щодо Китаю, з яким Німеччина намагається розвивати торговельні відносини, зробила акцент на тому, що об’єднує дві країни: «У нас спільні цінності, у нас загальна рішучість відповісти на виклики часу».

Нинішній візит Анґели Меркель, очевидно, є останнім для неї в ролі канцлера Німеччини. Після виборів у вересні вона залишить посаду.

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