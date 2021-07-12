Україна є і залишається транзитною країною, навіть якщо добудують «Північний потік-2» – Меркель

Україна залишиться транзитною країною, навіть якщо буде завершене будівництво «Північного Потоку-2», заявила на брифінгу з нагоди зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

«Ми хочемо досягти того, щоб залишився транзит газу через Україну. У майбутньому для нас Україна є і залишається транзитною країною для газу, навіть у тому випадку, якщо буде завершене будівництво «Північного Потоку-2». З українського боку тут є великі побоювання. Ми серйозно сприймаємо ці побоювання. Ми цю тему сьогодні ввечері і надалі будемо обговорювати», – сказала вона.

Канцлер зазначила, що питання газогону також буде на порядку денному під час її візиту до Сполучених Штатів.

Зеленський теж прокоментував будівництво нафтопроводу «Північний Потік-2».

«Ми вважаємо, що це велика загроза, яка мило ховається під маскою економічного проєкту. Сьогодні український маршрут транспортування газу до Європи є дійсно вагомим стримуючим фактором. Запуск «Північного Потоку-2» несе потенційну загрозу безпеці у всьому регіоні. Зайвим свідченням цього є концентрація російських військ на нашому державному кордоні», – сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Меркель відбувається 12 липня в Берліні.

«Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік безпосередньо з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Росія вже оголосила про завершення укладання першої гілки. Будівництво останніх кілометрів на довгий час було зупинене завдяки санкціям адміністрації Дональда Трампа і протестам екологів у німецьких судах.

Противники проєкту впевнені, що Росія спробує використовувати його для політичного тиску на країни Європи і Україну, погрожуючи їм скороченням поставок газу в разі виникнення конфліктних ситуацій. Москва це заперечує.