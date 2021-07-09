Речник Зеленського розповів, про що президент говоритиме з Меркель

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель наголосить на важливості зупинки газопроводу «Північний потік-2». Про це заявив на брифінгу речник глави держави Сергій Никифоров.

«Говоритимуть про посилення ролі Німеччини в «нормандському форматі», говоритимуть про роль Німеччини у встановленні миру на Донбасі. Володимир Зеленський, звичайно ж, наголосить на важливості зупинки будівництва газогону «Північний потік-2». Він везе аргументи, які мають переконати у тому, що цей газогін шкодить як Україні, так і європейським країнам. Будуть говорити про деокупацію Криму. Звичайно ж, ми очікуємо участі Німеччини, представлення її на високому рівні у «Кримській платформі», – розповів Никифоров.

За його словами, політики також вестимуть мову про енергетичну безпеку, реформування вугільної промисловості і підвищення енергоефективності й економічне співробітництво.

12 липня президент України Володимир Зеленський зустрінеться із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

У червні глава держави провів телефонну розмову з Меркель.