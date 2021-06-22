Зеленський і Меркель поговорили у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє у вівторок пресслужба Офісу президента України.

«Співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви», – йдеться в повідомленні ОПУ.

Повідомляється, що Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

«Федеральний канцлер запросила главу української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

В пресслужбі німецької канцлерки, у свою чергу, підтвердили, що Меркель зателефонувала Зеленському у 80-ту річницю нападу Німеччини на Радянський Союз.

«Канцлер наголосила, що злочини, скоєні німцями, в результаті яких багато мільйонів людей втратили життя в Україні, Росії, Білорусі та інших колишніх радянських республіках, ніколи не будуть забуті», – повідомили в пресслужбі.

В окремому повідомленні канцелярія Меркель вказує, що вона також поговорила цього дня по телефону і з президентом Росії Володимиром Путіним.

80 років тому, 22 червня 1941 року, Німеччина напала на СРСР. Почалася німецько-радянська війна – конфлікт, який став визначальним в ході Другої світової війни.