Березань і Стародубщина під нацистською окупацією. Селяни швидко зрозуміли, хто є хто

(Рубрика «Точка зору»)

Сказати по правді – багато хто з простих селян, як на Стародубщині так і в Березані, по поваленні сталінського «соціалізму» восени 1941 року, сподівався, що «за німців» життя в них зміниться на краще. Та дуже швидко селянам довелося зрозуміти, що нема різниці, які окупанти над тобою панують – усі вони гідні лише на те, аби використовувати підвладне населення задля власної мети.

І нацистська влада виявилася не менш жорстокішою, ніж сталінська – як за Сталіна можна було поплатитися свободою чи навіть життям за недоречно сказане слово чи за «колосок», так і за Гітлера, і єдина «втіха» для селян була в тому, що українську мову німці знали набагато гірше від більшовиків, і не завжди могли зрозуміти та покарати за те, що почули. А українці тим іноді користувалися. От як це було в Березані, що на Київщині.

Розповідають, що тут був один дідусь, в якого за селом був баштан, і щоліта дід будував на баштані собі курінь, в якому днював та ночував, охороняючи свої кавуни. І як звик він лаяти кожного, хто йшов через його баштан у мирні часи, так робив і у воєнні, незважаючи навіть на те, чи озброєні є ті люди, на кого він накидався зі своєю лайкою.