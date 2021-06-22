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Березань і Стародубщина під нацистською окупацією. Селяни швидко зрозуміли, хто є хто

Німецькі військові понтонним мостом перетинають Дніпро з правого на лівий берег. Київ, 30 вересня 1941 року Фото:AP
(Рубрика «Точка зору»)

Сказати по правді – багато хто з простих селян, як на Стародубщині так і в Березані, по поваленні сталінського «соціалізму» восени 1941 року, сподівався, що «за німців» життя в них зміниться на краще. Та дуже швидко селянам довелося зрозуміти, що нема різниці, які окупанти над тобою панують – усі вони гідні лише на те, аби використовувати підвладне населення задля власної мети.

І нацистська влада виявилася не менш жорстокішою, ніж сталінська – як за Сталіна можна було поплатитися свободою чи навіть життям за недоречно сказане слово чи за «колосок», так і за Гітлера, і єдина «втіха» для селян була в тому, що українську мову німці знали набагато гірше від більшовиків, і не завжди могли зрозуміти та покарати за те, що почули. А українці тим іноді користувалися. От як це було в Березані, що на Київщині.

Розповідають, що тут був один дідусь, в якого за селом був баштан, і щоліта дід будував на баштані собі курінь, в якому днював та ночував, охороняючи свої кавуни. І як звик він лаяти кожного, хто йшов через його баштан у мирні часи, так робив і у воєнні, незважаючи навіть на те, чи озброєні є ті люди, на кого він накидався зі своєю лайкою.

Ось так міг виглядати курінь на баштані. З картини Фотія Красицького «Гість із Запоріжжя»
Ось так міг виглядати курінь на баштані. З картини Фотія Красицького «Гість із Запоріжжя»
Курінь на баштані. Ілюстрація Ігоря Храброва до повісті Гоголя «Зачароване місце». З видання 1901 року
Курінь на баштані. Ілюстрація Ігоря Храброва до повісті Гоголя «Зачароване місце». З видання 1901 року

І ось бувало, що йшли через його баштан у своїх справах озброєні німці, і чули, як він їх матюкав останніми словами. І нічого діду за таку «неповагу» до окупантів не було – все йому сходило з рук. А ось іншим мешканцям села, і серед них навіть літнім жінкам, зокрема моїй прабабусі, доводилося ризикувати і власним життям. І все через «чергу». От як це було:

У лісах поблизу Березані тоді з'явилися загони радянських партизан, які нападали на залізницю, підривали залізничну колію.

І німці змушували селян (переважно жінок, бо чоловіків у селі залишилося мало) ходити по ночах охороняти ту колію. В чиє чергування колію підривають – того німці розстрілюють. Розрахунок був на те, що серед партизан, як вважали німці, було багато місцевих, і вони б мали пожаліти своїх односельчан та родичів, перед якими була загроза розстрілу. Але не жаліли. Отак ішла моя прабабуся, як й інші селянки, в ніч на чергування, і не знала, чи повернеться зранку живою додому. Та Бог і тут її милував.

Залізниця у лісі (ілюстраційне фото)
Залізниця у лісі (ілюстраційне фото)
Підірваний на залізниці поїзд. Фото часів Другої світової війни
Підірваний на залізниці поїзд. Фото часів Другої світової війни

А у Новозибкові, на Стародубщині, крім німців, на вулицях часто можна було побачити й вояків інших національностей, що служили у вермахті.

Дуже відрізнялися від німців італійські вояки. З веселими піснями вони ходили на прогулянку до лісу чи на озеро, причому головну свою зброю – карабіни, тримали переламаними у стволі на плечі, бо так їм здавалося зручнішим пересуватися. Побачивши їх, можна було подумати, що це мисливці, які повертаються з полювання, або герої якоїсь розважальної оперетки, а не вояки армії, завдяки якої на фронті щодня гинуть тисячі людей.

Італійські солдати на Східному фронті. Липень 1942 року
Італійські солдати на Східному фронті. Липень 1942 року

Велике враження на мешканців Новозибкова мали й кінні кубанські козаки, що перейшли на бік німців. У своїй козачій формі, з газирями та в шапках-кубанках, гайсали вони по вулицях міста, лякаючи людей своїм грізним виглядом більше за самих німців. Командували ними німецькі офіцери, а спілкуватися з місцевим населенням було їм заборонено. Як і в недавні часи, вибір вони в 1941-му, думаю, зробили неправильний.

Кубанські козаки на службі в вермахті. Фото часів Другої світової війни
Кубанські козаки на службі в вермахті. Фото часів Другої світової війни
Кубанські козаки служили і в радянській армії. Парад Перемоги, червень 1945 року
Кубанські козаки служили і в радянській армії. Парад Перемоги, червень 1945 року

Ігор Роздобудько історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Ігор Роздобудько

    Народився у Москві. Історик, перекладач, член Малої Ради Громади українців Росії. В українському русі Росії з 1990-х років. Колишній пресаташе Українського історичного клубу в Москві. Автор творів про історію української діаспори в Росії: «Стародубщина. Нарис українського життя краю», «Східна Слобожанщина. Українці навколо України», «Донщина та далі на Схід». 

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