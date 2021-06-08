Відступ радянських військ з України 1941 року. Вони знищували матеріальні цінності

(Рубрика «Точка зору»)

Минулого разу я вже згадував про те, як, відступаючи з Березані, червоноармійці створювали «димову завісу», підпалюючи сільські хати, щоб уникнути загибелі від німців. Та це їм не допомогло.

Німці оточили радянських бійців, і тим довелося займати оборону на березанському цвинтарі. Цвинтар був старий і великий, з кам’яними хрестами та надгробками ще дореволюційних часів. Але атакувати цвинтар німці не стали, а просто підтягнули артилерію, і закидали кладовище гарматними снарядами. Цвинтар був переораний наче сільський лан. З радянських бійців ніхто не вижив.

Назавжди було знищено й багато могил. Кістки вояків, що тільки-но загинули, перемішалися з вивернутими із землі кістяками давно померлих мешканців Березані, і відокремити одних від інших було неможливо. Так в ті дні навіки зникло для моїх родичів і поховання мого прадіда, Якима Антоновича Роздобудька, що загинув під час Голодомору.

Моя прабабуся, а його дружина, Софія Федорівна, багато разів поверталася на зруйнований цвинтар, намагалася відшукати могилу чоловіка, але все даремно – не залишилося й сліду. Хоч деякі, посічені осколками надгробні монументи старих часів, на березанському цвинтарі збереглися, і вже в роки мого дитинства нагадували про ті страшні події.

Моя прабабуся в ті лихі дні теж ледь-ледь не загинула. Вона вийшла на подвір’я, бій точився вже десь у далечіні, і тільки ген здалеку було чути поодинокі постріли. Та раптом у повітрі засвистіло, і куля влучила у дерево в кількох сантиметрах від її обличчя. То була, як кажуть у народі, «шалена куля», з того далекого бою. Вона летіла здалеку, і вже закінчувала свій політ, бо навіть не увійшла цілком у стовбур, а стирчала з тіла дерева, так що її можна було видряпати руками. А прабабусі залишалося тільки дякувати Богу за подароване життя.